وزارة التعليم تؤكد على حذف الأسئلة القاتلة من امتحانات دخول الجامعات

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قالت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية إنها أجرت تحليلا على الأسئلة التي وردت في امتحانات دخول الجامعات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ووجدت أن 22 سؤالا في مواد اللغتين الكورية والإنغليزية والرياضيات تعتبر أسئلة صعبة للغاية، أو ما يطلق عليها "الأسئلة القاتلة" حيث تحتوي على معلومات لا يتم تناولها في التعليم العام.جاء ذلك في تقرير حول "إجراءات الحد من التعليم الخاص" أصدرته الوزارة أمس في مجمع المكاتب الحكومية في العاصمة سيول.وأوضحت الوزارة أن ما يسمى بـ"الأسئلة القاتلة" عبارة عن أسئلة يتم فيها استخدام مصطلحات صعبة خارجة عن مناهج التعليم، أو استخدام مفاهيم صعبة لا يمكن فهمها في المرحلة الثانوية.وأوضحت أن السبب في الكشف عن هذا النوع من الأسئلة يرجع إلى وجود الكثير من التكهنات حول وجود أسئلة قاتلة أو شبه قاتلة بين مؤسسات التعليم الخاص، بعد إعلان الحكومة عن استبعاد مثل هذه الأسئلة، حتى تثير مرسسات التعليم الخاص قلق الطلاب وأولياء أمورهم، مشددة على أنها أعلنت عن تلك الأسئلة من أجل التأكيد على عدم ضرورة دراستها في المستقبل.وأضافت أنها ستنشئ لجنة استشارية لتقييم امتحانات دخول الجامعات ولجنة خاصة لمتابعة أسئلة امتحانات دخول الجامعات من أجل الحيلولة دون طرح ما يسمى بـ"الأسئلة القاتلة" في المستقبل.وفيما يتعلق بإجراءات الحد من التعليم الخاص التي أعلنت عنها الوزارة، أعربت منظمات المعلمين عن ترحيبها باستبعاد الأسئلة القاتلة، لكنها قالت إن الإجراءات الحكومية الجديدة لا تقدم حلا جذريا، مشيرة إلى وجود أسباب متعددة ومتنوعة لزيادة تكاليف التعليم الخاص.وقالت المنظمة الكورية للمعلمين إن مشكلة تكاليف التعليم الخاص تكمن في عدد من العناصر المركبة، بما في ذلك مناهج التعليم، ونظام دخول الجامعات، ونظام التعليم الجامعي، إلى جانب البيئة الاجتماعية التي تسودها النخبوية الأكاديمية وندرة فرص العمل اللائقة. ودعت الحكومة إلى ممارسة سياسة شاملة تتضمن سياسات التعليم والاجتماع والعمل.