استئناف قناة التعاون العلمي والتكنولوجي بين كوريا الجنوبية واليابان

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تمت إعادة تشغيل قناة التعاون العلمي والتكنولوجي بين كوريا الجنوبية واليابان، بعدما كانت قد توقفت لمدة 10 أعوام تقريبا.وصرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية بأنها عقدت مباحثات حول العلوم والتكنولوجيا على مستوى مدير عام مع نظيرتها اليابانية، أمس في العاصمة سيول.وأوضحت الوزارة أن المباحثات استهدفت تعزيز وتوسيع التعاون في هذا المجال بين البلدين، تنفيذا لمقررات القمة بين الرئسي الكوري ورئيس الوراء الياباني التي جرت في شهر مارس الماضي، واستعادة الدبلوماسية المكوكية بينهما في أوائل شهر مايو الماضي.وكانت كوريا الجنوبية واليابان قد بدأتا في التعاون والتبادلات العلمية والتكنولوجية منذ عام 1985، وعقدت لجنة المشاورات حول التعاون العلمي والتكنولوجي 4 اجتماعات منذ عام 2007 وحتى عام 2011، وبعد ذلك تم تجميد تشغيلها حتى الآن.وخلال المباحثات الأخيرة، تم إجراء مشاورات حول التبادلات والسياسات العلمية والتكنولوجية، ومناقشة التعاون في مجال التنقيات المتقدمة، بما في ذلك الفضاء والصناعات الحيوية وأشباه الموصلات، إلى جانب إنشاء جهاز تشاوري دائم بين البلدين.وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على ضرورة إجراء بحوث مشتركة وتبادلات بشرية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.