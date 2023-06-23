بدء تطبيق العمر الدولي في كوريا اعتبارا من الغد

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ستبدأ كوريا الجنوبية في تحويل نظام العمر القانوني والاجتماعي إلى نظام العمر الدولي الذي يتم فيها حساب العمر بناء على تاريخ الميلاد، وليس بناء على حلول سنة جديدة، وهو ما سيؤدي إلى تقليل أعمار جميع الكوريين بسنة أو بسنتين.واعتبارا من الغد الأربعاء سيدخل قانون توحيد العمر الدولي حيز التنفيذ، والذي ينص على استخدام العمر الدولي في القوانين والعقود والوثائق العامة وغيرها.وبناء على ذلك سيتم تسجيل العمر من حيث الإدارة والشؤون المدنية بالعمر الدولي في المستقبل إذا لم يكن هناك أي قاعدة خاصة.تجدر الإشارة إلى أن نظام العمر الدولي عبارة عن طريقة لحساب العمر تبدأ من يوم الميلاد وتضيف سنة واحدة في نفس التاريخ سنويا.وأوضحت هيئة التشريع الحكومية أن تطبيق العمر الدولي سيسهم في تقليل التكاليف الاجتماعية غير الضرورية الناتجة عن استخدام معايير مختلفة لحساب العمر، بما في ذلك الطريقة الدولية والطريقة التقليدية، وأشارت إلى أن جميع الدول باستثناء كوريا تستخدم العمر الدولي، مؤكدة على أن الالتزام بالمعيار الدولي سيزيد من كفاءة الإدارة الاجتماعية.