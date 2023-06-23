الرئيس الكوري يقدم شرحا حول إنجازات دبلوماسية المبيعات في النصف الأول من العام

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قدم الرئيس الكوري "يون صوك يول" شرحا حول الإنجازات التي حققها خلال جولته في فرنسا وفيتنام مؤخرا، وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم.وطلب الرئيس من أعضاء المجلس بذل جهود للتعافي الاقتصادي، مؤكدا مرة أخرى على عزمه السعي من أجل حصول كوريا على حق استضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في مدينة بوسان.وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء يعقد بعد انتهاء جولته التي شملت فرنسا وفيتنام على مدار 6 أيام، قدم الرئيس شرحا حول نتائج الجهود ذات الصلة بمساعي كوريا للحصول على حق استضافة الإكسبو، ومباحثات القمة واستقطاب الاستثمارات، موضحا أنه تمكن من جذب 940 مليون دولار من ست شركات أوربية تعمل في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، مثل البطاريات الثانوية والسيارات الكهربائية.وقال إن كوريا جذبت أكثر من 16 مليارا و500 مليون دولار من الاستثمارات الخارجية خلال النصف الأول من هذا العام وحده، وهو رقم قياسي غير مسبوق، مشيرا إلى أنه ظل يمارس دبلوماسية الاقتصاد ودبوماسية المبيعات كمندوب تسويق لجمهورية كوريا، وقد ظهرت نتائج تلك الجهود مؤخرا.وطلب الرئيس من أعضاء مجلس الوزراء بذل أقصى ما بوسعهم من أجل استقرار معيشة الشعب والتعافي الاقتصادي استفادة من هذه الإنجازات.كما طالب الوزارات بتحقيق النتائج الفعلية لـ111 من مذكرات التفاهم التي أبرمها وفد اقتصادي كوري مكون من 205 من المسؤولين مع الشركات الفيتنامية.وقال الرئيس إن مباحثات القمة التي أجراها في فرنسا وفيتنام شهدت اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الأمن وسلاسل التوريد والتعاون التكنولوجي.