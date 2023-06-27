اليابان تعيد كوريا الجنوبية إلى قائمة الشركاء التجارية

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قررت اليابان إعادة كوريا الجنوبية بالكامل إلى القائمة التفضيلية للشركاء التجاريين لأول مرة منذ ما يقرب من 4 أعوام.وفي اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وافقت الحكومة اليابانية على اقتراح لمراجعة أمر إداري بشأن التجارة لإعادة كوريا الجنوبية إلى القائمة، وهو ما سيتم العمل به اعتبارا من 21 يوليو.ويأتي القرار بعد حوالي شهرين من إعادة كوريا الجنوبية لليابان إلى قائمتها التجارية، وحوالي 4 أشهر بعد أن رفعت طوكيو القيود المفروضة على تصدير بعض المواد الرئيسية إلى كوريا الجنوبية، وهي مواد ضرورية لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات.وفي عام 2019، أزالت اليابان كوريا الجنوبية من قائمتها التجارية، وشددت أيضا قيود التصدير على بعض المواد الرئيسية عالية التقنية اللازمة لشركات صناعة الرقائق والشاشات الكورية الجنوبية، في خطوة انتقامية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في سيول في عام 2018 والذي يلزم شركتين يابانيتين بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.واتخذت كوريا الجنوبية تدابير مماثلة في وقت لاحق من ذلك العام، حيث قدمت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد قيود التصدير في طوكيو، وحذفت اليابان من القائمة التجارية الخاصة بها.