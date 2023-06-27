رئيس وزراء اليابان سيقرر التوقيت المحدد لتصريف مياه فوكوشيما

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قالت وسائل إعلام يابانية إن رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" سيتخذ قرارا قريبا بشأن توقيت تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية اليابانية المعطلة.ونقلت صحيفة "سانكي شيمبون" اليومية اليابانية عن مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الثلاثاء قوله إن "كيشيدا" سيتخذ القرار النهائي بمجرد الانتهاء من بناء نفق التصريف وصدور تقرير نهائي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت الحكومة اليابانية في وقت سابق إنها ستبدأ في تصريف المياه الملوثة هذا الصيف، لكنها لم تعلن عن التوقيت المحدد بعد.وقد أكملت اليابان عمليا بناء نفق لنقل المياه المعالجة إلى البحر يوم الاثنين، بعد استعادة الحفار المستخدم لحفر النفق من المحيط وتغطية منافذ التصريف.وقالت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية إن البناء سيكتمل رسميا عندما تنتهي الشركة المشغلة للمحطة، وهي شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، من التشغيل التجريبي للمنشأة، والذي بدأ في 12 يونيو.وستبدأ هيئة الرقابة النووية اليابانية عمليات التفتيش النهائية على المنشآت غدا الأربعاء، ومن المنتظر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" اليابان في أوائل يوليو لتسليم تقرير الوكالة شخصيا.