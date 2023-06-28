توقعات بتخفيض سعر الراميون بعد الإعلان الصادر عن شركة نونغ شيم

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من المتوقع أن يخفض مصنعو المعكرونة الفورية أسعارهم واحدا تلو الآخر بعد الإعلان الصادر أمس الثلاثاء من قبل أكبر شركة منتجة للراميون في كوريا "نونغ شيم".فبعد تسعة أيام من طلب وزير المالية من مصنعي الراميون لتعديل أسعارهم، من المتوقع أن يؤدي قرارشركة "نونغ شيم" بتخفيض سعر منتجها "شين راميون"، الذي يعد الأكثر مبيعا، إلى تحركات مماثلة من قبل الشركات الأخرى.وفي هذا السياق، تدرس شركة "أوتوغي" تخفيض الأسعار في وقت ما خلال الشهر القادم، بينما تقوم شركة "سام يانغ فودز" وشركة "بالدو" أيضا بمراجعة مثل هذه الإجراءات.وقد تتحقق أيضا تخفيضات في أسعار الخبز والمعجنات والبسكويت، حيث طلبت وزارة الزراعة من مطاحن الدقيق تخفيض الأسعار نظرا لانخفاض تكلفة استيراد الدقيق. فقد انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة بنسبة 58% لتصل إلى 243 دولارا هذا الشهر، بعدما كانت قد ارتفعت إلى 419 دولارا للطن في شهر مايو الماضي نتيجة للحرب في أوكرانيا. ويذكر أن هناك سابقة لقيام شركات تصنيع المواد الغذائية بتخفيض أسعارها في كوريا. ففي عام 2010، خفضت شركة "لوتيه وِلفود" المصنعة للوجبات الخفيفة أسعار سبعة من منتجاتها بنسبة تتراوح بين 4% و14% عندما انخفضت تكاليف المواد الخام، كما خفضت الأسعار شركات أخرى منتجة للحلويات والمخبوزات.