النيابة تسعى للقبض على مساعد لرئيس الحزب المعارض السابق في فضيحة الرشوة

Photo : YONHAP News

تسعى النيابة العامة التي تحقق حاليا في فضيحة رشوة نقدية مرتبطة بانتخابات جرت في عام 2021 داخل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إلى اعتقال مساعد سابق لرئيس الحزب الديمقراطي السابق "سونغ يونغ كيل".وطلبت وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية أمس الثلاثاء إصدار مذكرة توقيف بحق "باك يونغ سو" بتهمة انتهاك قانون الأحزاب السياسية.ويواجه "باك"، الذي يُزعم أنه أشرف على الشؤون المالية لحملة "سونغ"، بتلقي 50 مليون وون من راعٍ يُدعى "كيم" للمساعدة في انتخاب "سونغ" في التصويت الذي جرى في شهر مايو 2021.ويُعتقد أيضا أنه قدم 60 مليون وون في مناسبتين إلى النائب المستقل، الذي كان تابعا للحزب الديمقراطي، "يون كوان سوك"، وهو شخصية رئيسية أخرى في فضيحة الرشوة، ليتم توزيعها على النواب الآخرين.ويُزعم أن المساعد السابق قدم أيضا رشاوى لعدد من المسؤولين الآخرين بدعوى أنها نفقات تشغيلية، بما في ذلك إدارة مركز اتصال للحملة، وكل ذلك لضمان فوز "سونغ" برئاسة الحزب.