اليابان تبدأ في فحص مرافق تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية

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بدأت هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان اليوم الأربعاء في فحص مرافق تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، وسوف تستمر عملية الفحص لمدة 3 أيام.وقال تقرير نشرته صحيفة يوميوري اليومية اليابانية إن الهيئة ستصدر شهادة فحص لشركة طوكيو للكهرباء، إذا لم يتم الكشف عن أي خلل فني، مما سيمكّن الشركة من تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما، وذلك بعد أن انتهى العمل في بناء مرافق تصريف المياه الملوثة وتجربة تشغيلها.وبهذا من المرجح أن تبدأ الحكومة اليابانية في تصريف المياه الملوثة خلال هذا الصيف، إذا لم توجد مشاكل في التقرير النهائي الذي ستصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريباً.وقالت صحيفة أساهي اليابانية إنه من المتوقع أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها يوم الرابع من شهر يوليو القادم، خلال لقاء سيجريه رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" مع المدير العام للوكالة "رافائيل غروسي".