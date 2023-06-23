كوريا تحصل على صفقة من رومانيا لبناء مرافق لإزالة التريتيوم في محطة للطاقة النووية

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صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء بأن الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية حصلت على صفقة تقدر قيمتها بـ260 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 200 مليون دولار، من مؤسسة الطاقة النووية في رومانيا لبناء مرافق لإزالة التريتيوم في محطة "تشيرنابودا" للطاقة النووية.وبموجب هذه الصفقة، سيبدأ العمل في بناء تلك المرافق في شهر يوليو القادم، وسوف تنتهي عملية البناء في شهر أغسطس من عام 2027، حيث ستكون الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية مسؤولة عن التصميم وتوريد المواد المستخدمة والبناء والتشغيل التجريبي.وتعد هذه الصفقة هي الثانية من نوعها منذ تنصيب الرئيس الكوري "يون صوك يول"، التي تحصل عليها كوريا الجنوبية لبناء مرافق نووية، بعد محطة "الضبعة" في مصر.وكان رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" قد قام بزيارة لرومانيا في شهر مايو الماضي لدعم فوز الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية بتلك الصفقة.الجدير بالذكر أن إجمالي قيمة صادرات كوريا لرومانيا في العام الماضي قد بلغ 530 مليون دولار.