تراجع متزامن لقيمة وحجم الصادرات الكورية في مايو

Photo : YONHAP News

تبين أن صادرات كوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي قد شهدت تراجعا متزامنا من حيث قيمتها وحجمها.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر قيمة الصادرات الكورية في شهر مايو 125.7 نقطة، بانخفاض نسبته 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تكون الصادرات الكورية قد سجلت تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ شهر أكتوبر الماضي.وأضاف التقرير أن مؤشر الصادرات الكورية من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والمرئية قد انخفض بنسبة 30.1%، والمنتجات النفطية بنسبة 33.1%، فيما شهد المؤشر ارتفاعا في معدات النقل بنسبة 33.6%، وفي المعدات الكهربائية بنسبة 2%.أما مؤشر حجم الصادرات الكورية فقد بلغ 124.71 نقطة في مايو، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا للشهر الثالث على التوالي.وانخفض مؤشر حجم صادرات المنتجات النسيجية والجلدية بنسبة 10.7%، وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والمرئية بنسبة 7.3% والآلات بنسبة 4.5%، فيما زاد المؤشر لمعدات النقل بنسبة 30.6%، ومنتجات الحديد الأولية بنسبة 3.7%.ومن جهة ثانية، تراجع مؤشر قيمة واردات كوريا في شهر مايو بنسبة 14.6%، ومؤشر حجم الواردات بنسبة 3%، لتسجل بذلك انخفاضا للشهر الثالث على التوالي.