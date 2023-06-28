رفع درجة الاستجابة للطوارئ إلى المستوى 2 وسط هطول أمطار غزيرة في الجنوب

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تم رفع وضع الاستجابة للطوارئ في مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية إلى "المستوى الثاني" مساء أمس الثلاثاء، مع إصدار تحذيرات من الأمطار الغزيرة في جزيرة جيجو والمناطق الجنوبية في مقاطعتي "جولا" و"كيونغ سانغ".وقالت وزارة الداخلية والسلامة إنه قد تم رفع مستوى الاستجابة للطوارئ بمقدار درجة واحدة اعتبارا من الساعة 11:45 مساء، بعد حوالي ثلاث ساعات من تفعيل نظام الاستجابة للطوارئ "من المستوى الأول".كما رفعت الوزارة التحذير من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء كوريا بمقدار درجة واحدة إلى "المستوى الثالث"، وهو ثاني أعلى مستوى في النظام ذي المستويات الأربعة. وأمرت الوزارة السلطات المختصة بحظر الوصول إلى المناطق الخطرة، مثل الأنهار والوديان، والعمل بسرعة لمنع الانهيارات الطينية في المناطق المنكوبة بالحرائق الهائلة.وعقد "كيم صونغ هو" رئيس مقر إدارة الكوارث والسلامة في الوزارة، اجتماعا تفتيشيا طارئا مع المنظمات ذات الصلة للتحقق من الاستعداد للأمطار الغزيرة.وفي الوقت نفسه، تجري سلطات الإطفاء بحثا عن امرأة مفقودة بعد تلقي تقرير يفيد بأن سيدة في الستينيات من العمر في قرية ريفية في منطقة "هام بيونغ" بمقاطعة جنوب "جولا" اختفت بعد أن غادرت بيتها لتفقد بوابة لمنع الفيضان.