مؤشر ثقة المستهلك في كوريا يصل لأعلى مستوى منذ 13 شهرا

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بلغ مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية أعلى مستوى له منذ 13 شهرا خلال شهر يونيو الجاري.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاءأن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد ارتفع بمقدار 2.7 نقطة مئوية على أساس شهري ليصل إلى 100.7 نقطة في يونيو، متجاوزا عتبة الـ100 نقطة لأول مرة منذ 13 شهرا، وهو ما يشير إلى زيادة عدد المتفائلين مقارنة بعدد المتشائمين.وقال مسؤول في البنك المركزي إن المؤشر ارتفع للشهر الرابع على التوالي، وتجاوز مستوى 100 نقطة للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى الآمال في تراجع التباطؤ الاقتصادي وتعافي الإنفاق الخاص في حقبة ما بعد جائحة كورونا، وتخفيف حدة التضخم.وقد ظلت توقعات التضخم للمستهلكين للعام القادم ثابتة على ما كانت عليه في الشهر السابق عند 3.5%.وانخفض معدل التضخم المحسوس من جانب المستهلكين في العام الماضي بمقدار 0.1 نقطة على أساس شهري في يونيو.