الولايات المتحدة تواصل تعاونها الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إن الولايات المتحدة ستواصل تعاونها الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان من أجل السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي كل العالم. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر"، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عندما سئل عن إمكانية إنشاء آلية ردع موسعة جديدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تقدر بشدة علاقاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية وتواصل بذل جهود وثيقة معهما لإيجاد فرص للعمل المشترك. لكنه رفض التعليق على مسألة إدراج اليابان في إعلان واشنطن، الذي اتفقت بموجبه سيول وواشنطن على إنشاء مجموعة استشارية نووية، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة ستعلن عن أي تطورات جديدة. وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد أصدر مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ذلك الإعلان بعد قمتهما في أبريل، والتي بموجبها ستعقد المجموعة الاستنشارية النووية قريبا اجتماعها الافتتاحي لمناقشة كيفية زيادة الردع النووي الأمريكي في مواجهة التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية. وقد عقدت الولايات المتحدة واليابان أيضا حوارا ثنائيا للردع الموسع مؤخرا.