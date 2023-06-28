كوريا والولايات المتحدة ومنغوليا تطلق هيئة استشارية بشأن المعادن الرئيسية

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومنغوليا هيئة استشارية ثلاثية بشأن استقرار سلاسل توريد المعادن الرئيسية.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إن نائب وزير الخارجية "لي دو هون" أجرى محادثات مع "خوسيه فرنانديز" المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، و"جامبال جان باتار" المسؤول في وزارة التعدين المنغولية، في "أولان باتور" عاصمة منغوليا أمس الثلاثاء، حيث تم إطلاق الهيئة الاستشارية الثلاثية.وأوضحت الوزارة أن المسؤولين الثلاثة تبادلوا أيضا الآراء حول التعاون في تحليل العينات المعدنية وتبادل المعلومات حول استكشاف الموارد. واتفقت الدول الثلاث على إجراء محادثات على مستوى العمل بشأن المعادن الرئيسية على أساس منتظم، وعقد مائدة مستديرة ثلاثية بين الشركات في شهر أكتوبر.ومع إطلاق الهيئة الاستشارية، عقدت جلسة منفصلة حكومية مدنية في منغوليا شارك فيها مسؤولون حكوميون وشخصيات من الصناعات المعدنية في الدول الثلاث لمناقشة الفرص المتاحة في تطوير المعادن الرئيسية، مثل المعادن الأرضية النادرة والليثيوم.كما عقد نائب الوزير الكوري اجتماعا ثنائيا منفصلا مع المسؤول الأمريكي لمناقشة القضايا الاقتصادية المعلقة بين البلدين وسبل تحسين التعاون الاقتصادي الثنائي.