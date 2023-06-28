اللجنة الأولمبية الدولية تدعو كوريا الشمالية لدورة باريس 2024

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قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ستدعو كوريا الشمالية إلى دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس. وأوضح تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الأربعاء أن اللجنة الأولمبية الدولية قالت إنها سوف تدعو اللجنة الأولمبية الوطنية لكوريا الشمالية تماما مثل جميع اللجان الأولمبية المؤهلة الأخرى.لكن التقرير أشار أيضا إلى أنه لم يكن هناك رد على التساؤل حول ما إذا كانت كوريا الشمالية قد اتصلت باللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.وكانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد ألمحت إلى احتمال المشاركة في ذلك الحدث الرياضي الدولي، وذلك خلال اليوم الأولمبي الدولي يوم الجمعة الماضي، حيث أصدرت بيانا قالت فيه إن الرياضيين الكوريين الشماليين يتدربون بقوة من أجل مجد بلادهم في الأحداث الدولية بما في ذلك الأولمبياد.وقد امتنعت كوريا الشمالية عن المشاركة في دورة أولمبياد طوكيو التي أقيمت في عام 2021 بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى حظرها من المشاركة في الدورات الأخرى، ولكن تم رفع ذلك الحظر تلقائيا في نهاية العام الماضي.