سيول تعاقب فرديْن وكيانين لانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

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فرضت كوريا الجنوبية عقوبات جديدة على فردين وكيانين بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية.وتشمل قائمة العقوبات الجديدة أحادية الجانب كلا من "تشيه تشون غون" الروسي من أصل كوري، و"صو ميونغ" الكوري الشمالي المساعد له، وكيانين تابعين لهما، وهم متورطون في تمويل غير قانوني لبرامج أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية.وقد هرب "تشيه" إلى روسيا بسبب تورطه في جريمة مالية في كوريا الجنوبية، وحصل على الجنسية الروسية، ثم مارس أنشطة لصالح النظام الكوري الشمالي. كما أنشأ شركة في منغوليا لممارسة تجارة غير قانونية مع كوريا الشمالية، والتهرب من العقوبات الدولية، وشركة تجارية في روسيا باستثمارات مشتركة مع "صوه ميونغ" رئيس مكتب "فلاديفوستوك" التابع لبنك التجارة الكوري الشمالي، والذي تم إدراجه ضمن قائمة العقوبات لعام 2017.وبهذا يكون قد تم إدراج 45 فردا و47 كيانا ضمن قائمة العقوبات الكورية الجنوبية أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية، منذ تنصيب الرئيس "يون صوك يول" في شهر مايو من العام الماضي.