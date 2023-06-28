كوريا ترحب بالقرار الياباني بإعادتها إلى قائمة الشركاء التفضيليين

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أعرب المكتب الرئاسي الكوري عن ترحيبه بقرار الحكومة اليابانية بإعادة اسم كوريا الجنوبية إلى قائمة الشركاء التجاريين المفضلين.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي "لي دو وان" في موجز صحفي أمس الثلاثاء إنه تم رفع القيود التي كانت قد فرضتها اليابان على الصادرات لكوريا الجنوبية قبل 4 أعوام.وأضاف المتحدث أن قرار الحكومة اليابانية هذا جاء وسط تنشيط التعاون الاقتصادي بين سيول وطوكيو في أعقاب استئناف دبلوماسية القمة المكوكية بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، مشيرا إلى أن القرار يدل على نهاية حالة عدم اليقين التجاري بين البلدين.كما أعرب عن أمل الحكومة الكورية في تعزيز التبادل والتعاون بين شركات البلدين بفضل تسهيل إجراءات الصادرات والواردات الناجم عن عودة كوريا إلى القائمة التجارية اليابانية.وكان مجلس الوزراء الياباني قد قرر أمس الثلاثاء إعادة كوريا الجنوبية إلى قائمة الشركاء التجاريين المفضلين، وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو القادم.يذكر أن كوريا الجنبية حذفت في عام 2019 اليابان من قائمتها التجارية التفضيلية، بعدما حذفت اليابان كوريا الجنوبية من قائمتها احتجاجا على حكم المحكمة العليا الكورية على شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين.