عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل أقل مستوياته منذ 29 شهرا

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شهد عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية انخفاضا بنسبة تزيد عن 12% في شهر أبريل الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ 29 شهرا.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر أبريل الماضي 18 ألفا و484، بانخفاض نسبته 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل بذلك أقل مستوياته على الإطلاق على أساس أشهر أبريل.وقد انخفض بذلك عدد المواليد الجدد في كوريا لـ85 شهرا متتالية منذ شهر أبريل من عام 2016. وأشار التقرير إلى أن معدل المواليد الخام، وهو عدد المواليد الجدد لكل ألف من السكان، قد 4.4 مولود. وأرجع التقرير السبب الرئيسي في انخفاض عدد المواليد الجدد إلى تراجع عدد الزيجات الناجم عن إجراءات التباعد الاجتماعي منذ تفشى فيروس كورونا في مطلع عام 2020، وحتى شهر أغسطس من العام الماضي.وبلغ عدد حالات الزواج في شهر أبريل الماضي 14 ألفا و475، بانخفاض نسبته 8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهد عدد حالات الزواج زيادة في شهر أبريل للشهر الثامن على التوالي منذ تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في شهر أغسطس من العام الماضي.كما أشار التقرير إلى أن عدد الوفيات بلغ 27 ألفا و581 حالة وفاة في أبريل، بانخفاض نسبته 24.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبهذا يكون عدد سكان كوريا الجنوبية قد شهد انخفاضا بمقدار 9 آلاف و97 نسمة في أبريل.