السلطات الضريبية تطلق تحقيقات بشأن مؤسسات التعليم الخاصة

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أطلقت السلطات الضريبية تحقيقات بشأن مؤسسات التعليم الخاصة واسعة النطاق، حيث اقترح المكتب الرئاسي النظر في اتخاذ إجراء قضائي ضد اتحادات التعليم الخاص في كوريا إذا لزم الأمر.وأرسلت هيئة الضرائب الوطنية أمس الأربعاء محققين إلى المكتب الرئيسي لشركة "ميغا ستادي"، وهي شركة رائدة تعمل في مجال التعليم عبر الإنترنت، في سيول.وقال مسؤول في قطاع التعليم الخاص إنها كانت المرة الأولى التي تجري فيها هيئة الضرائب تحقيقات مع تلك المؤسسات منذ إدارة "لي ميونغ باك" التي حكمت من 2008 إلى 2013.وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع التعليم الخاص أن التحقيقات تستهدف مؤسسات كبيرة الحجم، تسمى "هاك وان" باللغة الكورية، خاصة تلك التي تمتعت بنمو كبير في السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن تبحث السلطات الضريبية بدقة عن أي مخالفات في هيكل أرباح هذه المؤسسة واحتمالات التهرب الضريبي.وتأتي التحقيقات الأخيرة أيضا تزامنا مع احتمالات قيام قطاع التعليم الخاص بتوسيع أعماله من خلال الإفراط في استخدام ما يسمى بـ"الأسئلة القاتلة" في امتحانات الالتحاق بالجامعات التي تديرها الدولة، وذلك من أجل زيادة مكاسبها.