مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يلمح لزيادات متتالية في سعر الفائدة

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أعرب رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" عن انفتاحه على إجراء زيادتين متتاليتين في سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات القادمة ذات الصلة، وذلك من أجل الحد من التضخم المستمر.وأشار "باول" إلى ذلك خلال منتدى عُقد أمس الأربعاء برعاية البنك المركزي الأوربي في منطقة "سينترا" البرتغالية، حيث أعرب عن دهشته من استمرار الضغوط التضخمية.وقال إنه على الرغم من تشديد السياسات النقدية بالفعل، إلا أنها قد لا تكون مشددة بما يكفي أو أنها لم تستمر كذلك لمدة كافية.وتؤكد تصريحات "باول" تصريحاته السابقة بعد اجتماع يونيو لصانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، والذي أشار خلاله إلى احتمالية إجراء زيادتين أخريين حتى نهاية عام 2023.وردا على سؤال عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر رفع سعر الفائدة ثم تثبيته في الاجتماع التالي بالتناوب، قدم "باول" إجابة غامضة قائلا إن رفع سعر الفائدة في اجتماعين متتاليين ليس أمرا مستبعدا.