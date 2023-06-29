عدم تحسن معنويات الشركات الكورية وسط استمرار عدم اليقين الاقتصادي

أشارت بيانات صدرت اليوم الخميس إلى أن معنويات الشركات الكورية في شهر يونيو لم تتحسن مقارنة بالشهر الماضي، وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات سجل 76 نقطة في شهر يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.كما ظلت قيمة المؤشر للشركات المصنعة ثابتة عند 73 نقطة، وسط الانتعاش المتأخر في صناعة الرقائق، في حين انخفضت قيمة المؤشر في القطاعات غير التصنيعية بمقدار نقطة واحدة إلى 77 نقطة على أساس شهري.ومن ناحية أخرى، انخفضت توقعات الأعمال للشركات الكورية لشهر يوليو بمقدار نقطة واحدة على أساس شهري، لتصل إلى 75 نقطة.