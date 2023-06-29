الحكومة الكورية تضخ 400 طن من احتياطيات الملح لمواجهة ارتفاع الأسعار

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قالت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية أمس الأربعاء إنها قررت استخدام احتياطيات ملح البحر لتحقيق الاستقرار في الأسعار المرتفعة وسط تصاعد الطلب.وأوضحت الوزارة أنها ستطلق ما يصل إلى 400 طن من الملح إلى سلاسل متاجر التخفيضات والأسواق التقليدية في جميع أنحاء البلاد بدءا من اليوم الخميس وحتى يوم 11 يوليو.وسوف يكون الملح متاحا في 25 فرعا من متاجر "نونغ هيوب هانارو مارت" وبعض الأسواق التقليدية في جميع أنحاء البلاد، والتي سيتم تحديدها يوم الجمعة.وسوف يكون السعر أقل بحوالي 20% من سعر المستهلك لشهر يونيو، مع توزيع حوالي 50 طنا يوميا.واستبعد وزير المحيطات "تشو صونغ هوان" حدوث نقص في الإمدادات، متوقعا أن تصل إمدادات ملح البحر في يونيو ويوليو إلى 120 ألف طن، وهو ما يتجاوز حجم المبيعات في المتوسط لسنوات.وقد ارتفع الطلب على ملح البحر مؤخرا في كوريا لقيام بعض المستهلكين وتجار التجزئة بشرائه وتخزينه بسبب المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات بعد تصريف اليابان المرتقب للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.