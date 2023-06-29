مدير وكالة الطاقة الذرية يزور كوريا لشرح تقرير الأمان بشأن فوكوشيما

Photo : YONHAP News

سيزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كوريا الجنوبية الشهر القادم من أجل شرح تقييم الوكالة التابعة للأمم المتحدة لتصريف اليابان المرتقب للمياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة في البحر.ووفقا لصحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية اليوم الخميس، سيجتمع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" لتقديم التقرير النهائي لتقييم الوكالة لسلامة خطة التصريف يوم 4 يوليو.وقالت الصحيفة إن "غروسي" سيزور بعد ذلك كلا من كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وجزر كوك لتقديم توضيحات بشأن التقرير، في محاولة للتصدي للمعارضة والمخاوف الصادرة عن الدول الثلاث بشأن الخطة.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليابانية تأمل في أن تساعد زيارة "غروسي" الدول المجاورة لليابان ودول جزر المحيط الهادئ على استيعاب خطة التصريف.ومن ناحية أخرى، تجري هيئة التنظيم النووي اليابانية حاليا فحصا نهائيا قبل منح موافقتها على تصريف المياه الملوثة.ومن المتوقع أن يقرر رئيس الوزراء الياباني التوقيت المحدد للتصريف، مع مراعاة رد فعل الدول المجاورة ومشاعر الصيادين اليابانيين، وذلك بعد استكمال التفتيش وإصدار التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.