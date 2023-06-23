كوريا والولايات المتحدة تعقدان أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية

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من المتوقع أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قريبا الاجتماع الافتتاحي للمجموعة الاستشارية النووية، لمناقشة تعزيز الردع الأمريكي الموسع ضد التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية.وقال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" للصحفيين في واشنطن أمس الأربعاء إن البلدين الحليفين يحرزان تقدما نحو عقد الاجتماع الأول للمجموعة، وسط التهديدات المكثفة من قبل كوريا الشمالية.وقد تم الإعلان عن المجموعة الاستشارية النووية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى واشنطن في أبريل الماضي، وذلك ضمن إعلان واشنطن، وهي مجموعة عمل تضم مسؤولين من كلا البلدين لمناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي فيما يتعلق بالردع الأمريكي الموسع.وأضاف "تشو" أن سيول وواشنطن تتبادلان المعلومات وتناقشان الإجراءات المضادة على جميع المستويات منذ أن أعلنت كوريا الشمالية عن نيتها إطلاق مركبة فضائية ثانية بعد فشل محاولتها الأولى لوضع قمر اصطناعي للاستطلاع في المدار في مايو الماضي.ومن المقرر أن يقود مجلسا الأمن القومي في البلدين المجموعة الاستشارية، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الافتتاحي في يوليو.ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تتوصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قريبا إلى نتيجة في مناقشاتهما حول المشاركة الفورية لبيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية فور حدوثها.