الرئيس يون يجري تعديلا وزاريا جزئيا

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أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعديلا وزاريا جزئيا.وأعلن "كيم ديه كي" كبير مساعدي الرئيس اليوم الخميس أن الرئيس "يون" قرر تعيين "كيم يونغ هو" الأستاذ في كلية العلوم السياسية والدبلوماوسية بجامعة "سونغ شين" النسائية وزيرا جديدا للتوحيد الوطني، و"كيم هونغ إيل" المحامي والرئيس السابق لمكتب المدعي العام في بوسان رئيسا للجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية.كما تم تعيين لاعبة رفع الأثقال السابقة "جانغ مي ران" الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد عام 2008 والأستاذة في جامعة "يونغ إين" في منصب نائبة وزير الثقافة والرياضة والسياحة.وشمل التعديل الوزاري أيضا 12 منصبا على مستوى نائب وزير، في وزارات المالية، والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والغذاء والشؤون الريفية، والبيئة، والعمل، والأراضي والبنية التحتية والنقل، والمحيطات، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.