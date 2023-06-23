انخفاض كبير في صادرات كوريا الجنوبية للصين

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تراجعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية للصين بشكل كبير، لتحتل المرتبة الرابعة من بين الشركاء التجاريين للصين في شهر مايو الماضي من حيث حصتها من إجمالي واردات الصين، وذلك بعد أن كانت في المرتبة الثانية في العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية التابع لرابطة الصناعات الكورية، انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية للصين في شهر مايو الماضي بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري الكوري مع الصين بدأ يسجل عجزا في شهر مايو من العام الماضي، وبلغ إجمالي حجم العجز التجاري الكوري مع الصين في أول 5 أشهر من هذا العام 11.8 مليار دولار، أي ضعف حجمه خلال الفترة من مايو وحتى ديسمبر من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب الرئيسي لانخفاض صادرات كوريا للصين إلى تركيز الصادرات الكورية للصين على منتجات محددة، وانخفاض القدرة التنافسية للصادرات الكورية.وقال التقرير إن حجم الصادرات الكورية من المنتجات الكهربائية والإلكترونية للصين في شهر مايو، بما في ذلك أشباه الموصلات، سجل تراجعا بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما شهدت صادرات كوريا للصين من منتجات الحديد تراجعا بنسبة 23%، والكيماويات بنسبة 20%، والآلات والأدوات الدقيقة بنسبة 12%.وأكد التقرير على أهمية ضمان القوة التنافسية التصدرية الفائقة للمنتجات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية، لزيادة الصادرات الكورية للصين.