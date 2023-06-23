القمة المرتقبة بين سيول وواشنطن وطوكيو تبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي

قال المنسق الرئاسي الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "كورت كامبل" إنه سيتم خلال القمة التي ستعقد بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الصيف القادم في واشنطن، بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث.وأشاد "كامبل" في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال ندوة حول مستقبل شبه الجزيرة الكورية ،عقدت اليوم الخميس في سيول، بإحراز تقدم في العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدا على أن القمة الثلاثية المرتقبة ستبحث سبل تعزيز تلك العلاقات.وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعرب عن نيته توجيه دعوة لكل من الرئيس الكوري "يون صول يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" لزيارة واشنطن هذا الصيف.وقالت وسائل الإعلام اليابانية إنه من المتوقع عقد القمة الثلاثية في أواخر شهر أغسطس القادم.وأكد "كامبل" أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان حوارات ومناقشات في كافة المجالات ذات الأهمية المشتركة.