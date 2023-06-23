كوريا واليابان توقعان أول صفقة لتبادل العملات منذ 8 أعوام

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وقعت كوريا الجنوبية واليابان صفقة لتبادل العملات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.ووفقا لوزارة المالية الكورية، اتفق الجانبان خلال اجتماع وزاري في طوكيو أمس الخميس على استعادة اتفاق تبادل العملات الذي تم تعليقه في عام 2015.وسوف تكون هذه الصفقة سارية المفعول لمدة 3 أعوام.وقالت وزارة المالية إن استئناف تبادل العملات يظهر أن العلاقات الثنائية، التي تحسنت بسرعة بعد القمة بين البلدين في مارس، تتضمن أيضا استعادة التعاون المالي.وأوضحت الوزارة أن الصفقة توفر آلية آمنة لكلا البلدين كشكل من أشكال الطوارئ، مشيرة إلى تأثيرها الإيجابي على الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة.ومن جانبه، أكد وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" أن الاتفاقية تضع الأساس للتضامن في مجال صرف العملات الأجنبية والمجالات المالية الأخرى مع الدول التي تشترك في القيم العالمية.وأضاف أنه من خلال هذه الصفقة ستتوسع شبكة الأمان الخاصة بسيولة العملات الأجنبية بين الدول المتقدمة لتشمل أسواق الصرف المالية وأسواق الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية.وكانت كوريا الجنوبية واليابان قد علقتا صفقة تبادل العملات بينهما في فبراير 2015، وسط توتر العلاقات بسبب زيارة الرئيس آنذاك "لي ميونغ باك" في أغسطس 2012 إلى جزر "دوكدو" الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية.