الحكومة الكورية تنفي الاتفاق على زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية

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نفت الحكومة الكورية ما ذكرته بعض وسائل الإعلام اليابانية عن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي" إلى سيول.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس الخميس النائب الأول لوزير تنسيق السياسات الحكومية "بارك جو يون"، وتحدث فيها عن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، حيث قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مثل هذه الزيارة، وأضاف أن الجانبين مستمران في التنسيق.وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت صحيفة "يوميوري شيمبون" إن "غروسي" سيزور كوريا الجنوبية في يوليو ليشرح بنفسه نتائج تقييم وكالة الطاقة التابعة للأمم المتحدة، لخطة التصريف.وقال "بارك" إنه لكي تتم زيارة "غروسي"، فلا بد من مراعاة العديد من العوامل، بما في ذلك شكل الاجتماع وتوقيته، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن أي قرار نهائي بشأن الزيارة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية أيضا إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن تلك الزيارة.