الإبلاغ عن حالة وفاة في هام بيونغ بسبب الأمطار الموسمية

Photo : YONHAP News

تم الإبلاغ عن وفاة امرأة في مقاطعة جنوب "جولا" بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، بعد اختفائها في أثناء محاولتها منع أضرار الأمطار.ووفقا لسلطات الإنقاذ في مقاطعة جنوب "جولا" أمس الخميس، تم العثور على جثة مديرة إحدى بوابات الفيضانات، تبلغ من العمر 67 عاما، ولقبها "أوه"، عند رصيف محطة الضخ في الساعة 10:37 صباحا في منطقة "هام بيونغ".وكانت "أوه"، التي تعمل مديرة لمنشأة الري منذ العام الماضي، قد اختفت ليلة الثلاثاء بعد ذهابها لفحص بوابات الفيضان في أحد الأنهار وسط هطول الأمطار الغزيرة.ويُفترض أن النهر قد جرف "أوه" في أثناء محاولتها إزالة المواد العائمة حول البوابة، بينما كان زوجها يبحث عن مصباح يدوي لإضاءة البوابة في الظلام.وتعد هذه أول ضحية من منطقة جنوب "جولا" في موسم الأمطار الغزيرة الذي بدأ يوم 25 يونيو.