استمرار الأمطار الموسمية الغزيرة في المناطق الجنوبية

Photo : YONHAP News

استمر هطول الأمطار الموسمية الغزيرة اليوم الجمعة على عدة أجزاء من كوريا الجنوبية.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الجمعة إنه من المتوقع هطول أمطار حتى الغد السبت بمعدل يصل إلى 250 ملليمترا على جزيرة "جيجو" التي قد غمرتها الأمطار بالفعل في وقت سابق من هذا الأسبوع.ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 150 ملليمترا من الأمطار في مقاطعتيْ جنوب "جولا" وجنوب "كيونغ سانغ"، وما بين 20 إلى 80 ملليمترا في مقاطعتي شمال "جولا" وشمال "كيونغ سانغ"، بينما سيتراوح معدل هطول الأمطار على المنطقة الوسطى ما بين 5 إلى 40 ملليمترا.وأضاف التقرير أنه يتوقع أيضا سقوط أمطار غزيرة تتراوح معدلاتها بين 30 و60 ملليمترا في الساعة على أجزاء من المناطق الجنوبية حتى بعد ظهر اليوم الجمعة، وعلى جزيرة جيجو حتى وقت مبكر من يوم الغد السبت، وسوف تكون مصحوبة برعد وبرق وعواصف.وسوف تهدأ الأمطار مساء الجمعة في معظم أنحاء البلاد، ولكن من المتوقع أن تشهد أجزاء من مقاطعتي جنوب "جولا" وجنوب "كيونغ سانغ" هطول أمطار حتى وقت مبكر من يوم السبت.