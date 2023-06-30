البنتاغون تؤكد خطة إرسال غواصة ذات قدرات نووية إلى كوريا الجنوبية

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، من جديد أنها سترسل غواصة ذات قدرات نووية من طراز "أوهايو" إلى كوريا الجنوبية في وقت ما في المستقبل.وأكد المتحدث باسم البنتاغون الجنرال "بات رايدر" هذه الخطوة في مؤتمر صحفي أمس الخميس، ردا على سؤال حول وصول غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية ومدة بقائها.وبينما رفض المتحدث التعليق على الخطط المستقبلية أو الجدول الزمني، أقر بأنه سيتم إرسال غواصة ذات قدرات نووية من فئة "أوهايو" إلى أحد الموانيء الكورية.كما رفض الرد على سؤال حول الأسلحة النووية التي ستكون على متن الغواصة خلال الزيارة، وكرر ببساطة أن الغواصة نفسها لديها قدرات نووية.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرا في وقت سابق من هذا الأسبوع قالت فيه إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أكبر غواصة مسلحة نوويا إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 عقود، وذلك من أجل ردع كوريا الشمالية.وعندما سئل عن الرسالة التي ترغب الولايات المتحدة في نقلها إلى كوريا الجنوبية مع احتفال الدولتين بالذكرى السبعين على إقامة التحالف بينهما، قال "رايدر" إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع سيول والشركاء الإقليميين الآخرين لضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.