ارتفاع الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال شهر مايو

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سجلت كوريا الجنوبية زيادة في الإنتاج والاستهلاك الصناعي وكذلك في الاستثمار خلال شهر مايو الماضي، لتشهد بذلك أول زيادة ثلاثية منذ 3 أشهر.وقالت هيئة الإحصاء الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام للبلاد ارتفع بنسبة 1.3% عن الشهر السابق ليبلغ 111.1 نقطة في مايو، ليعكس انخفاضه بنسبة 1.3% في أبريل.وزاد الإنتاج في صناعات التعدين والتحويل بنسبة 3.2% في مايو، بينما تراجع الإنتاج في صناعة الخدمات بنسبة 0.1%.وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.4% على أساس شهري في مايو، بينما زاد الاستثمار في المرافق بنسبة 3.5% على أساس شهري أيضا.وارتفع المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.1 نقطة على أساس شهري، ليصل إلى 99.9 نقطة في مايو. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع للشهر الرابع على التوالي.وظل المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، ثابتا عند 98.4 نقطة في مايو، ليتوقف عن التراجع للمرة الأولى منذ 7 أشهر.