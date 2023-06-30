كوريا الجنوبية تواجه اليابان في نهائي كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 سنة

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من المقرر أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم منتخب اليابان في نهائي كأس آسيا لعام 2023 تحت سن 17 سنة، حيث يسعى المنتخب الكوري إلى تحقيق لقبه الأول منذ 21 عاما.وقد فاز المنتخب الكوري بقيادة المدرب "بيون سونغ هوان" بنتيجة 1-0 على أوزبكستان خلال مباراة نصف النهائي أمس الخميس، التي أقيمت على ملعب "باثوم ثاني" في تايلاند.وسوف تواجه كوريا الجنوبية اليابان في المباراة النهائية في الساعة 9 من مساء بعد غد الأحد بتوقيت كوريا، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها المنتخبان في نهائي البطولة.وقد فازت كوريا الجنوبية بكأس آسيا تحت سن 17 مرتين في عامي 1986 و2002، بينما فازت اليابان بثلاثة ألقاب، وتهدف إلى تحقيق فوزها الثاني على التوالي بعد فوزها ببطولة عام 2018، حيث تم إلغاء بطولة 2020 بسبب جائحة كورونا.