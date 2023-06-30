فشل محادثات الحد الأدنى للأجور مع فوات الموعد النهائي القانوني

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انتهت أمس الخميس المفاوضات الثلاثية لتحديد الحد الأدنى للأجور خلال العام القادم، مع فوات الموعد النهائي القانوني للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.وفي الساعة 11:20 من مساء أمس، انتهت الجلسة العامة للجنة الحد الأدنى للأجور دون اتفاق، والتي كانت قد بدأت في الساعة 3 مساء في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ"، وبذلك فشلت اللجنة في الوفاء بالموعد النهائي.وفشلت اللجنة الثلاثية، المكونة من 9 ممثلين عن كل من العمال والإدارة والجمهور العام، في تضييق الخلافات بحلول منتصف ليلة الخميس، وقررت مواصلة المفاوضات في جلسة مكتملة يوم الثلاثاء القادم.ويتوجب أن تقرر اللجنة الحد الأدنى للأجور وترسله إلى وزير العمل بحلول منتصف يوليو على أقصى تقدير، نظرا للإجراءات الإدارية ذات الصلة. ومن المفترض أن ينتهي الوزير من إقرار الحد الأدنى للأجور للعام القادم ويعلن عنه بحلول الخامس من أغسطس.ويطالب ممثلو العمل بزيادة نسبتها 27% تقريبا في الحد الأدنى للأجور للعام القادم، إلى 12 ألفا و210 وون في الساعة، بينما يريد جانب الشركات تجميد الأجر الأدنى عند 8 آلاف و620 وون.