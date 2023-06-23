رئيس الوزراء الكوري يشارك في قمة مجموعة الكاريبي في يوليو

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من المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" في قمة مجموعة الكاريبي المعروفة باسم "كاريكوم"، والتي ستعقد في "ترينيداند آند توباغو" خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من شهر يوليو القادم.وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول كوري رفيع المستوى في قمة "كاريكوم".وقال مكتب رئيس الوزراء اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء "هان" سيقوم أيضا بزيارة لبنما خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من يوليو بعد اختتام زيارته لـ"ترينيداد آند توباغو".وقد تم تأسيس مجموعة الكاريبي التي تضم في عضويتها دول منطقة البحر الكاريبي يوم الرابع من شهر يوليو من عام 1973 في محاولة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.وفي قمة مجموعة الكاريبي المرتقبة، سيكشف رئيس الوزراء "هان" عن خطة لتوسيع التعاون بين كوريا الجنوبية ودول منطقة البحر الكاريبي في مجالات الاستجابة لتغير المناخ، والشؤون البحرية ومصائد الأسماك، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى وضع أساس مؤسسي للتعاون الإنمائي.كما سيعرب عن رغبة كوريا الجنوبية في مشاركة تجربتها التنموية مع دول الكاريبي، خاصة في مجالات الحكومة الإلكترونية والصحة والاستجابة للكوارث.وفي أثناء زيارته لبنما، سيعقد رئيس الوزراء الكوري محادثات مع رئيس بنما "لورنتينو كورتيزو"، حيث يبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والمصادر والطاقة.