الكوريون يفوزون بمسابقة تشايكوفسكي الموسيقية في فنات الكمان والتشيلو والغناء

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استطاع 3 فنانين كوريين الفوز بمسابقة تشايكوفسكي الموسيقية الدولية في فئات الكمان والتشيلو والغناء.ووفقا للموقع الرسمي لمسابقة تشايكوفسكي اليوم الجمعة، احتلت عازفة الكمان "كيم كيه هي"، وعازفة التشيلو "لي يونغ وون"، ومغني التينور "سون جي هون" المراكز الأولى في مسابقة هذا العام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فنان كوري بالمركز الأول في فئة الآلات الموسيقية في مسابقة تشايكوفسكي الموسيقية الدولية.كما فاز المغني الكوري "جونغ إين هو" بالمركز الثاني في فئة الغناء، والفنان الكوري "بارك سانغ هيوك" بالمركز الثالث في فئة التشيلو، والفنانة الكورية "كيم ييه سونغ" بالمركز الثالث في فئة الفلوت.وقد تم إطلاق مسابقة تشايكوفسكي الموسيقية الدولية في روسيا في عام 1958، وهي تقام كل 4 سنوات في موسكو وسانت بطرسبرغ لعازفي البيانو والكمان والتشيلو الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و32 عاما، والمغنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاما و32 عاما.