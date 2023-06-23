كوريا الجنوبية ضمن الدول المتوسطة في مؤشر السلام العالمي

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أظهر تقرير "مؤشر السلام العالمي عام 2023" الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي أول من أمس الأربعاء، أن كوريا الجنوبية جاءت في المرتبة الثالثة والأربعين ضمن المؤشر من بين 163 دولة حول العالم، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة والأربعين في العام الماضي.يذكر أن مؤشر السلام العالمي هو معيار لوضع حالة السلام النسبية في دول العالم من حيث النزاعات الداخلية والخارجية الجارية، والسلامة الاجتماعية والأمن، والعسكرة.ووفقا لهذا المؤشر، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة عالميا في مجال الإنفاق العسكري بقيمة 66 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بالعام الأسبق.وظلت آيسلاندا أكثر دول العالم سلما للعام الـ15 على التوالي، منذ عام 2008، وتلتها الدانمارك ثم آيرلندا ونيوزيلندا والنمسا.وكانت أفغانستان الدولة الأقل سلما على مستوى العالم للسنة الثامنة على التوالي، فيما جاءت كوريا الشمالية في المرتبة التاسعة والأربعين بعد المائة.