كوريا الجنوبية تزيد من مساعداتها الإنمائية الرسمية بأكثر من مليار ونصف مليار دولار

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أن الحكومة الكورية تخطط لتوسيع مساهمتها في المجتمع الدولي من خلال زيادة قيمة مساعداتها الإنمائية الرسمية للعام القادم بتريليونين و65 مليار وون مقارنة بهذا العام، أي ما يعادل أكثر من مليار ونصف مليار دولار.جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الجمعة للجنة التعاون للتنمية الدولية، حيث أضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لتقديم 6.8 تريليون وون من المساعدات الإنمائية الرسمية للدول النامية في العام القادم.وكانت الحكومة الكورية قد وضعت خطة لتقديم 6.4 تريليون وون في عام 2030، لكنها غيرتها ليتم تقديم هذه المساعدات قبل 6 سنوات من الموعد المخطط له، من أجل توسيع مساهمات كوريا في المجتمع الدولي.وشدد "هان" على ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنمائية لكي تلعب كوريا دورا رياديا في مشاركة الخبرات التنموية مع المجتمع الدولي، وحل القضايا الدولية.