سام سونغ الثانية عالميا بعد إنتل من حيث حجم مبيعات أشباه الموصلات

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جاءت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات في المرتبة الثانية عالميا بعد شركة "إنتل" الأمريكية، من حيث حجم مبيعات أشباه الموصلات، وذلك بسبب تدهور صناعة رقائق الذاكرة.ووفقا لتقرير صادر عن شركة "أومديا" لأبحاث السوق، بلغ حجم مبيعات "سام سونغ" من أشباه الموصلات خلال الربع الأول من هذا العام 8 مليارات و929 مليون دولار، بانخفاض نسبته 55.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت "سام سونغ" قد احتلت اللمرتبة الأولى من حيث حجم مبيعات أشباه الموصلات على أساس سنوي في العام الماضي، ولكن على أساس ربع سنوي، احتلت المرتبة الأولى شركة "إنتل" لـ3 أرباع متتالية بدءا من الربع الثالث من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات "إنتل" من أشباه الموصلات في الربع الأول من هذا العام بلغ 11 مليارا و139 مليون دولار، بانخفاض نسبته 37.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ إجمالي حجم السوق العالمية لأشباه الموصلات في الربع الأول من هذا العام 119 مليارا و949 مليون دولار، بانخفاض نسبته 25.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.