الرئيس يون يشيد بخط مترو الأنفاق الجديد ديه غوك-سوسا

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الجنوبية سوف تستهل حقبة جديدة تتميز باختصار زمن السفر إلى سيول إلى 30 دقيقة، مع افتتاح خط مترو الأنفاق "ديه غوك-سوسا" الجديد.وأدلى "يون" بهذا التصريح اليوم الجمعة، خلال حضوره مراسم احتفال في "كويانغ" بمناسبة افتتاح خط مترو الأنفاق مزدوج المسار الجديد، والذي سيدخل الخدمة رسميا اعتبارا من الغد السبت.ويمتد خط "ديه غوك-سوسا" لمسافة 18.3 كيلومتر، ويربط بين بلدة "كويانغ" الواقعة شمال مقاطعة "كيونغ كي" وبلدة "بوتشون" الجنوبية بنفس المقاطعة، ويمر عبر مطار "كيم بو" الدولي في غرب سيول.ووفقا للمكتب الرئاسي، سيمكّن الخط الجديد السكان في غرب منطقة العاصمة سيول من الوصول إلى المناطق في وسط العاصمة في حوالي 30 دقيقة، وبعملية تنقل واحدة فقط.وفي كلمته، قال "يون" إن الخط سيؤدي إلى تنشيط كبير للحياة اليومية للمقيمين، وكذلك للاقتصاد الإقليمي، مع القدرة على الانتقال إلى خط "جي تي إكس-إيه" عند افتتاحه في العام القادم، والذي سيحدث تغييرات جذرية في المناطق الغربية من منطقة العاصمة الكبرى.وسيربط الخط "جي تي إكس-إيه" بين "باجو" في مقاطعة "كيونغ كي" ومحطة "دونغ تان" في "هو صونغ" في نفس المقاطعة، ويمر عبر محطة "سام سونغ" في سيول.