الأعاصير في كوريا خلال 10 سنوات تحصد أرواح 122 وتؤدي لخسائر بالمليارات

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أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية أن الأعاصير والأمطار الغزيرة خلال العقد الماضي قد تسببت في مصرع 122 شخصا، وحدوث أضرار في الممتلكات تقدر بحوالي ثلاثة تريليونات وون، أي ما يزيد عن 2.5 مليار دولار.وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الداخلية والسلامة يوم أمس الأحد، فإن 122 شخصا قد لقوا مصرعهم أو فقدوا بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022.ومن بين أولئك الضحايا، فُقد 76 شخصا في عامي 2020 و2022. وقد زاد الرقم في السنوات الأخيرة إلى 18 في 2019، ثم 46 في عام 2020.وفيما يخص العقود الثلاثة الماضية، أي بدءا من عام 1993، شهدت كوريا الجنوبية ألفا و602 من الضحايا وأكثر من 23.1 تريليون وون من الخسائر بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة للأمطار الغزيرة والأعاصير.وقد تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 1998، حيث بلغ 382، ثم 270 في عام 2002، و148 في عام 2003، و127 في عام 1995.