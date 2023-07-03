هيون ديه وكيا تواصلان الأداء القوي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو

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واصلت شركة "هيون ديه موتور" والشركة التابعة لها "كيا موتورز"، الأداء القوي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجلتا نموا في المبيعات بنسبة تقترب من 10% لكل منهما.وقالت شركة هيون ديه موتور أمريكا أول من أمس السبت إنها باعت 69 ألفا و351 وحدة في شهر يونيو، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وقد حققت هيون ديه أفضل مبيعات على الإطلاق في يونيو لبعض الموديلات، بما في ذلك "إلانترا هايبريد" التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 227%، و"سانتا في هايبريد" بارتفاع 280%، على أساس سنوي.ومن جانبها قالت شركة كيا أمريكا التابعة لشركة هيون ديه موتور إن مبيعاتها زادت بنسبة 8% على أساس سنوي في يونيو، حيث باعت 70 ألفا و495 وحدة.وقد سجلت كيا مبيعات قياسية شهرية للشهر الحادي عشر على التوالي. ووصلت مبيعات كيا التراكمية إلى 394 ألفا و333 وحدة في النصف الأول، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام السابق، لتسجل أفضل مبيعات بالنسبة للنصف الأول من العام.