تحذير من أضرار اندلاع حرب في تايوان على كوريا الجنوبية واليابان والفلبين

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قالت مجموعة بحثية إن كوريا الجنوبية واليابان والفلبين ستكون الأكثر تضررا في حالة تحول الصراع بين تايوان والصين إلى حرب شاملة تتورط فيها الولايات المتحدة.جاء ذلك في تقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية، وهي قسم البحث والتحليل في مجموعة "إيكونوميست"، الشركة التابعة لصحيفة "إيكونوميست" البريطانية. وحذر التقرير من أن اندلاع حرب في مضيق تايوان سيوجه ضربة هائلة لقارة آسيا، موضحا أن تدمير شبكات إنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية وسلاسل التوريد سوف يتسبب في صدمات غير طبيعية لمنطقتيْ شمال شرق وجنوب شرق آسيا.وتضمن التقرير تقييما للمخاطر في حالة حدوث نزاع عسكري شامل يتضمن تايوان والصين والولايات المتحدة، وقال إن الفلبين واليابان وكوريا الجنوبية ستكون الأكثر تضررا في ضوء العوامل الجيوسياسية والاقتصادية. وأشار التقرير في هذا السياق إلى اعتماد كوريا الجنوبية الكبير على الصين في التجارة، وقربها من مضيق تايوان، وحقيقة أنها حليف رئيسي للولايات المتحدة، كما أشار إلى حقيقة أن هناك قوات أمريكية متمركزة في هذه الدول الثلاث.وأضاف التقرير أن الصراع في تايوان سوف يؤدي أيضا إلى حدوث "ضعف شديد" لكل من أستراليا وهونغ كونغ، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب شرق آسيا.