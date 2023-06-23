تعافي عدد ركاب الطائرات الكورية إلى 84% من مستويات ما قبل جائحة كورونا

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تبين أن نسبة الركاب الذين استخدموا طائرات شركات الطيران الكورية في النصف الأول من هذا العام قد بلغت حوالي 84% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، أي قبل اندلاع جائحة كورونا، حيث تجاوز عدد الركاب مستوى 50 مليون شخص.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأحد، بلغ عدد الركاب الذين استخدموا طائرات شركات الطيران الكورية 53.39 مليون شخص في النصف الأول من هذا العام، أي 83.9% من العدد الذي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من عام 2019.وبلغ عدد الركاب على الخطوط المحلية 32.7 مليونا، أي 61% من إجمالي عدد الركاب، بزيادة نسبتها 1.2% عما كان عليه قبل 4 سنوات، فيما بلغ عدد الركاب على الخطوط الدولية 20.61 مليونا، أي 66% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.وكان عدد الركاب الذين استخدموا طائرات شركات الطيران الكورية قد تجاوز 60 مليونا على أساس نصف سنوي في عامي 2018 و2019، لكنه انخفض إلى حوالي 30 مليونا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.وأشار التقرير إلى أن الانتعاش كان أسرع بين شركات الطيران منخفضة التكلفة مقارنة بشركتي الطيران الكبيرتين "كوريان إير" و"آسيانا".