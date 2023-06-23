كوريا تسجل أول فائض تجاري منذ 16 شهرا

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سجلت كوريا الجنوبية أول فائض تجاري منذ 16 شهرا رغم انخفاض صادراتها في شهر يونيو الماضي وللشهر التاسع على التوالي.وقد قلّ معدل الانخفاض في الصادرات الكورية خلال شهر يونيو بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل الانتعاش في صادرات السيارات والسفن والآلات والبطاريات الثانوية.وتجاوزت قيمة صادرات السيارات الكورية في يونيو 6 مليارات دولار، للشهر الرابع على التوالي.وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إن البلاد شهدت تحسنا في قيمة الصادرات والميزان التجاري في النصف الأول من هذا العام، موضحا أن عدد المنتجات التي تتمتع بزيادة في صادراتها آخذ في الازدياد.أما الواردات الكورية خلال شهر يونيو فقد انخفضت قيمتها بنسبة 11.7%، بسبب التراجع في قيمة استيراد الطاقة بنسبة 27% الناجم عن الاستقرار في أسعار الطاقة العالمية.وبهذا تكون كوريا قد سجلت فائضا تجاريا يبلغ 1.13 مليار دولار في يونيو وذلك للمرة الأولى منذ 16 شهرا، منهية العجز التجاري الذي استمر منذ شهر فبراير من العام الماضي.وقد بلغ إجمالي قيمة العجز التجاري الكوري في النصف الأول من هذا العام 26.2 مليار دولار.