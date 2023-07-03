الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الرياضة

كوريا تخسر أمام اليابان في نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 سنة

Write: 2023-07-03 11:37:14

كوريا تخسر أمام اليابان في نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 سنة

Photo : YONHAP News

خسر المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم أمام نظيره الياباني في نهائيات بطولة كأس آسيا لعام 2023، تحت سن 17 عاما.
وتعرض المنتخب الكوري بقيادة المدرب "بيون سونغ هوان" لهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة النهائية أمس الأحد على ملعب "باتوم ثاني" في تايلاند. ولعب المنتخب الكوري بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 44 عندما تم طرد المدافع الكوري "كو جونغ هيون" لحصوله على بطاقة صفراء ثانية لارتكابه خطأ خارج منطقة الجزاء.
ورغم ذلك، سعى المنتخب الكوري طوال الشوط الثاني بأكمله لبناء دفاع قوي وتحقيق التعادل، لكن المنتخب الياباني أضاف هدفين لتعزيز انتصاره.
وكانت كوريا الجنوبية، التي فازت بكأس آسيا تحت 17 عاما مرتين في عامي 1986 و2002، تهدف إلى الفوز بأول لقب لها منذ 21 عاما، لكنها انتهت في المركز الثاني.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;