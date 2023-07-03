كوريا تخسر أمام اليابان في نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 سنة

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خسر المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم أمام نظيره الياباني في نهائيات بطولة كأس آسيا لعام 2023، تحت سن 17 عاما.وتعرض المنتخب الكوري بقيادة المدرب "بيون سونغ هوان" لهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة النهائية أمس الأحد على ملعب "باتوم ثاني" في تايلاند. ولعب المنتخب الكوري بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 44 عندما تم طرد المدافع الكوري "كو جونغ هيون" لحصوله على بطاقة صفراء ثانية لارتكابه خطأ خارج منطقة الجزاء.ورغم ذلك، سعى المنتخب الكوري طوال الشوط الثاني بأكمله لبناء دفاع قوي وتحقيق التعادل، لكن المنتخب الياباني أضاف هدفين لتعزيز انتصاره.وكانت كوريا الجنوبية، التي فازت بكأس آسيا تحت 17 عاما مرتين في عامي 1986 و2002، تهدف إلى الفوز بأول لقب لها منذ 21 عاما، لكنها انتهت في المركز الثاني.