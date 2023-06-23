الرئيس يون يقول إن دعم كوريا الشمالية ليس من واجبات وزارة التوحيد

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إن وزارة التوحيد يجب ألا تعمل كخدمة دعم لكوريا الشمالية.وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة "كيم أون هيه" أمس الأحد أن الرئيس "يون" أدلى بهذه التصريحات في اجتماع مع مساعديه بشأن ترشيحاته لمنصب وزير التوحيد الجديد ونائبه الأسبوع الماضي، حيث قال إن وزارة التوحيد تصرفت كمنظمة دعم موالية لكوريا الشمالية، لكن هذا يجب أن ينتهي، وأضاف أن الوقت قد حان لتغيير مسؤولي الوزارة.وشدد يون على أنه يتعين على الوزارة القيام بواجباتها وفق روح الدستور والتركيز على التوحيد على أساس الديمقراطية الليبرالية. وأضافت المتحدثة أن يون شدد أيضا على أنه يجب على كوريا الجنوبية أن تسعى إلى التوحيد بما يحسن حياة سكان الكوريتين.وكان الرئيس قد رشّح يوم الخميس الماضي الدكتورة "كيم يونغ هو" أستاذة الشؤون الدبلوماسية والسياسية في جامعة "سونغ شين" النسائية وسفيرة حقوق الإنسان السابقة، كوزيرة جديدة للتوحيد الوطني. وقد ظلت "كيم" تدعو إلى معالجة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.