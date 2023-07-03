وزارة شؤون قدامى المحاربين تتعهد بوضع معايير للتكريم الوطني

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تعهدت وزارة المحاربين القدامى بوضع معايير واضحة لتكريم مقاتلي الاستقلال، بحيث يتم استثناء ذوي الميول المؤيدة لكوريا الشمالية وغيرهم من ذوي المواقف المثيرة للجدل.وأوضحت وزارة الوطنيين وشؤون المحاربين القدامى هذا الموقف في بيان صحفي أصدرته أمس الأحد، حيث أشارت إلى أن الجدل الاجتماعي الذي ثار مؤخرا قد نشأ بسبب تكريم بعض المتعاطفين مع كوريا الشمالية، وقالت الوزارة إنها سوف تضع معايير واضحة لمعالجة هذه القضية.وكانت قائمة الوطنيين التي ستخضع للمراجعة تشمل "سون يونغ او"، الأب الراحل للنائب السابق "سون هي وان" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وقد تم تكريم "سون" الأب لمساهمته في استقلال كوريا في عام 2018 بموجب معايير معدلة بعد أن كان قد تم رفض تكريمه في ست مناسبات سابقة بسبب أنشطته في الحزب الشيوعي الكوري بعد تحرير كوريا.وتدرس الوزارة أيضا إعادة تقييم مقاتلي الاستقلال ذوي المزايا والعيوب مثل "تشو بونغ آم" و"كيم كا جين" بالإضافة إلى استثناء المكرمين بسجلات مزيفة.